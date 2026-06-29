$!Matan en Mazatlán a velador para robar en una empresa dedicada a la renta de maquinaria y equipo para la construcción

El hallazgo se reportó a las 17:45 horas, en un almacén ubicado sobre la calle Santa Clara a la altura de la colonia Felicidad.

MAZATLÁN._ Familiares encuentran muerto y con huellas de violencia a velador de una empresa dedicada a la renta de maquinaria y equipo para la construcción.

Familiares reportaron como desaparecido a Margarito “N”, de 45 años de edad, tras perder comunicación con él desde el pasado domingo y solicitaron el ingreso a su lugar de trabajo donde lo encontraron sin vida al interior de un baño atado de pies y manos.

Tras el macabro hallazgo reportaron el hecho a las autoridades y más tarde policías municipales acordonaron el acceso al almacén hasta la llegada de personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

En una rápida inspección, el propietario reporta maquinaria pesada como faltante.