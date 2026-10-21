$!Mazatlán: Ataque armado en Pradera Dorada IV desata persecución; Ejército detiene a dos hombres

MAZATLÁN. _ Dos hombres armados con un fusil automático fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano luego de una persecución en el fraccionamiento Pradera Dorada IV, en Mazatlán, tras un ataque a balazos contra un vecino y una vivienda del sector. Los hechos se registraron alrededor de las 05:50 horas de este miércoles 21 de octubre, sobre la calle Amos, en el mencionado fraccionamiento.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, los hombres armados atacaron a un vecino, quien logró escapar de sus agresores al refugiarse en una vivienda ajena. El inmueble presentó daños por impactos de bala de arma larga, mientras que la persona perseguida resultó ilesa. Las detonaciones alertaron a los elementos del Ejército desplegados en la zona, quienes detectaron a dos civiles armados que viajaban en una motocicleta Pulsar 200 e iniciaron una persecución.

El seguimiento terminó sobre la avenida Río Pánuco, en la sección V de Pradera Dorada, donde los militares detuvieron a ambos hombres. Durante el operativo, los elementos castrenses aseguraron la motocicleta y un fusil automático que portaban los detenidos.