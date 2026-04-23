$!Mazatlán: hombre cae de noveno piso de hotel y muere en el lugar

MAZATLÁN. _ Un hombre perdió la vida de manera inmediata tras caer desde el balcón del noveno piso de un hotel ubicado en la zona turística del puerto.

El hecho fue reportado alrededor de las 09:30 horas de este jueves, en un centro de hospedaje situado sobre la avenida Camarón Sábalo, entre las calles Gabriel Ruiz y Río Ibis.