$!Mazatlán: hombre cae de noveno piso de hotel y muere en el lugar

MAZATLÁN. _ Un hombre perdió la vida de manera inmediata tras caer desde el balcón del noveno piso de un hotel ubicado en la zona turística del puerto.
El hecho fue reportado alrededor de las 09:30 horas de este jueves, en un centro de hospedaje situado sobre la avenida Camarón Sábalo, entre las calles Gabriel Ruiz y Río Ibis.
De acuerdo con los primeros informes, el hombre, de aproximadamente 45 años de edad, cayó desde gran altura hasta el área del lobby. Durante la caída, impactó contra el cristal del balcón de las oficinas administrativas localizadas en el primer nivel.
Hasta el momento, se desconoce cómo ocurrieron los hechos, así como la identidad de la víctima. Personal del hotel no logró confirmar si se trataba de un huésped.
Al sitio acudieron socorristas de Cruz Roja y elementos de Protección Civil, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.