Mazatlán: mueren dos hombres tras ataques armados en la colonia Francisco Solís y Rinconada del Valle

MAZATLÁN. _ Dos hombres que resultaron heridos en distintos hechos violentos registrados el martes 13 de octubre en Mazatlán murieron durante la madrugada de este miércoles 14, luego de permanecer hospitalizados por las lesiones de arma de fuego que sufrieron.
El área de Trabajo Social del Hospital General reportó ambos fallecimientos. Las víctimas habían ingresado al nosocomio en diferentes horarios, tras ser atacadas en la colonia Francisco Solís y en las inmediaciones del fraccionamiento Rinconada del Valle.
Una de las víctimas fue identificada como Daniel “N”, de 42 años, quien falleció a las 01:50 horas de este miércoles. El hombre había ingresado al hospital a las 18:15 horas del martes, luego de resultar herido durante un ataque armado en la colonia Francisco Solís. Con su muerte, aumentó a tres el número de víctimas mortales de esa agresión.
El segundo fallecimiento se reportó a las 06:00 horas de este miércoles. Se trata de Juan Alberto “N”, de 32 años, quien resultó herido de bala en un hecho violento ocurrido alrededor de las 11:15 horas del martes 13 de octubre, en una invasión ubicada cerca del fraccionamiento Rinconada del Valle. Socorristas de la Cruz Roja lo trasladaron al Hospital General, donde finalmente murió.
Con el fallecimiento de ambos hombres, aumenta el número de víctimas mortales por ataques armados registrados el martes 13 de octubre en Sinaloa.