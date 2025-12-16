Mazatlán registra 49 muertos en accidentes de tránsito; motociclistas son los más afectados

Tras los últimos incidentes fatales que han cobrado vidas en la carretera, la Coordinación de Educación Vial de Mazatlán informó que, en 2025, ya suman 49 personas fallecidas en accidentes de tránsito, siendo los casos de motociclistas los más recurrentes, con 28.

Carlos Ordóñez, titular de la oficina, indicó que estas muertes ya superaron a las del año pasado desde hace tiempo, lo cual aumenta la preocupación de las autoridades ante la poca responsabilidad vial de algunos automovilistas y motociclistas, ya que el aumento es constante.

“Desgraciadamente hubo un incremento en decesos por accidentes de tránsito. El año pasado fueron 39; hasta ahora van 48 muertos, sin contar el señor que falleció ayer en la Carretera Internacional. Si lo contamos, ya son 49 muertos”, explicó Ordóñez Sandoval.

“La verdad es muy lamentable porque ya tenemos 10 muertos más que el año pasado y, desgraciadamente, la mayoría son por irresponsabilidad. Si te fijas en los últimos accidentes de motociclistas, es porque dos de ellos se interfirieron en la barrera de contención. Repito, casi todos los accidentes son responsabilidad de los propios motociclistas”.

Asimismo, recapituló los recientes accidentes en los que un adulto mayor fue atropellado por un tráiler y otro en el que un motociclista se estampó contra un camión. Sobre estos últimos, informó que, además de los 28 motociclistas fallecidos, se registran cinco ciclistas, seis pasajeros, cinco conductores y tres peatones.

“Es muy lamentable, lógicamente, cada vez que una persona fallece en un accidente de tránsito. Esta semana hubo hasta cuatro. El señor de Gabriel Leyva fue impactado por un tráiler y el motociclista que trató de rebasar no vio al camión que estaba trabajando. Posiblemente el camión tenía señalización o conos de prevención, pero creemos que el joven rebasó un vehículo grande y no alcanzó a ver al camión”.

“Después ocurrió el accidente del motociclista que se metió en medio, con un padre y su hijo, y falleció el niño. Desgraciadamente, como les digo, a nosotros se nos hace fácil incumplir con la responsabilidad de respetar el reglamento. Los motociclistas circulan por encima de los puentes peatonales, en sentido contrario, se brincan camellones, pasan entre vehículos en movimiento; es un sinfín de incumplimientos que provoca accidentes y, lamentablemente, decesos”.

Jóvenes y avenidas principales, protagonistas de estos accidentes

Por otro lado, Ordóñez mencionó que la mayoría de los motociclistas que mueren en accidentes son jóvenes, menores de 30 años, mientras que las zonas con más incidentes son avenidas principales como los Libramientos y la Carretera Internacional 15 de Mazatlán.

“La mayoría de los motociclistas que mueren son jóvenes. Este año solo hubo una mujer entre los motociclistas fallecidos, en el parque Bonfil; el resto eran jóvenes, menores de 30 años”.

“Los accidentes se concentran en la avenida Libramiento, Libramiento II, Libramiento III y la Internacional, que es la que ha cobrado más víctimas. En la Carretera Internacional van tres ciclistas y alrededor de seis motociclistas, en un tramo que va desde la Juan Pablo II hasta lo que se conoce como El Castillo”.