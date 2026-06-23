Mazatlán: Vinculan a proceso a hombre por privar de la libertad a dos mujeres y a su hija de 2 años

MAZATLÁN._ Por su presunta responsabilidad en la privación de la libertad de dos mujeres y una persona menor de edad, así como por agresiones contra servidores públicos, un hombre fue vinculado a proceso en Mazatlán.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que, a través de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, presentó datos de prueba en contra de Alfredo “N”, por hechos registrados el pasado 14 de junio de 2026.