Mazatlán: Vinculan a proceso a hombre por privar de la libertad a dos mujeres y a su hija de 2 años

MAZATLÁN._ Por su presunta responsabilidad en la privación de la libertad de dos mujeres y una persona menor de edad, así como por agresiones contra servidores públicos, un hombre fue vinculado a proceso en Mazatlán.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que, a través de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, presentó datos de prueba en contra de Alfredo “N”, por hechos registrados el pasado 14 de junio de 2026.
De acuerdo con la investigación, el imputado presuntamente mantuvo privadas de la libertad a las tres víctimas dentro de un domicilio particular de Mazatlán, utilizando amenazas e intimidaciones para impedir que abandonaran el lugar.
Durante la intervención de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio para atender la situación, Alfredo “N” presuntamente agredió con un arma blanca a servidores públicos que participaban en el operativo, ocasionándoles lesiones que requirieron atención médica.
En la continuación de la audiencia inicial, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra el señalado, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.