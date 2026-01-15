Médico es privado de la libertad y liberado después en Culiacán

CULIACÁN._ Un médico fue privado de la libertad este jueves por sujetos desconocidos que ingresaron a la fuerza a su domicilio en la colonia Colinas de San Miguel, en Culiacán.

Sin embargo, más tarde autoridades dieron a conocer que la víctima fue liberada.

El caso se reportó la noche de este 15 de enero alrededor de las 20:30 horas, entre las calles Cerro del Vigía y Cerro de las Siete Gotas.

Según reportes preliminares, un grupo de civiles irrumpió en la vivienda del médido para llevárselo con un rumbo desconocido.

La víctima fue identificada como Héctor Manuel, de 43 años de edad.

Se refirió que el médico ingresó a su domicilio al notar la presencia de sus agresores, sin embargo, fue sometido y privado de la libertad.

Minutos después del hecho, las autoridades informaron que fue localizado.

Se desconoce su estado de salud actual o si presentó lesiones al momento de ser liberado.