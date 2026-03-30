Menor de 13 años muere en hospital tras ataque armado la madrugada de este lunes

Muere un menor de edad en el Hospital General donde permanecía hospitalizado luego de haber ingresado con heridas de bala al IMSS Villa Unión la madrugada de este lunes.

A las 20:20, personal de trabajo social informó del deceso a las autoridades.

Al momento se desconoce el lugar de ataque, pero el menor ingresó con heridas de arma de fuego al Hospital Rural del IMSS Bienestar de Villa Unión y por la seriedad de sus heridas fue trasladado al Hospital General en Mazatlán.

El menor fallecido fue identificado como Bryan “N” de 13 años de edad.

Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de ley correspondientes.