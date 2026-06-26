Seguridad
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Víctima adolescente

Menor de 15 años baleado en la colonia Pemex permanece estable, confirma Salud Sinaloa

El Secretario de Salud informó que el adolescente presenta una lesión de bala en una extremidad, sin afectaciones vasculares ni óseas, y su estado de salud es estable
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
26/06/2026 13:07
26/06/2026 13:07

CULIACÁN. _ El adolescente de 15 años de edad que resultó herido durante el ataque armado registrado la noche del jueves en la colonia Pemex continúa hospitalizado y se reporta estable, informó el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo.

El funcionario detalló que el menor sufrió una herida de arma de fuego en una extremidad, aunque descartó lesiones vasculares u óseas.

“Trae una herida por arma de fuego en una extremidad y no hay lesión vascular ni ósea; es una lesión de partes blandas, se está atendiendo, se mantiene hospitalizado y está estable”, explicó.

El adolescente resultó lesionado durante la agresión ocurrida sobre la calle Ernesto Damy, entre Heriberto Jara y José Miramontes, donde un hombre y una mujer fueron asesinados por sujetos armados, en hechos registrados la noche del jueves 25 de junio.

De acuerdo con el reporte inicial, el menor presentaba heridas de bala y lesiones ocasionadas por esquirlas de proyectil, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

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