Menor de 15 años baleado en la colonia Pemex permanece estable, confirma Salud Sinaloa

CULIACÁN. _ El adolescente de 15 años de edad que resultó herido durante el ataque armado registrado la noche del jueves en la colonia Pemex continúa hospitalizado y se reporta estable, informó el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo.
El funcionario detalló que el menor sufrió una herida de arma de fuego en una extremidad, aunque descartó lesiones vasculares u óseas.
“Trae una herida por arma de fuego en una extremidad y no hay lesión vascular ni ósea; es una lesión de partes blandas, se está atendiendo, se mantiene hospitalizado y está estable”, explicó.
El adolescente resultó lesionado durante la agresión ocurrida sobre la calle Ernesto Damy, entre Heriberto Jara y José Miramontes, donde un hombre y una mujer fueron asesinados por sujetos armados, en hechos registrados la noche del jueves 25 de junio.
De acuerdo con el reporte inicial, el menor presentaba heridas de bala y lesiones ocasionadas por esquirlas de proyectil, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.