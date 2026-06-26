Menor de 15 años baleado en la colonia Pemex permanece estable, confirma Salud Sinaloa

CULIACÁN. _ El adolescente de 15 años de edad que resultó herido durante el ataque armado registrado la noche del jueves en la colonia Pemex continúa hospitalizado y se reporta estable, informó el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo.

El funcionario detalló que el menor sufrió una herida de arma de fuego en una extremidad, aunque descartó lesiones vasculares u óseas.

“Trae una herida por arma de fuego en una extremidad y no hay lesión vascular ni ósea; es una lesión de partes blandas, se está atendiendo, se mantiene hospitalizado y está estable”, explicó.