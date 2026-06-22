$!Menor de 8 años resulta herido por esquirla de bala en Culiacán

CULIACÁN. _ Un menor de 8 años de edad resultó lesionado por una esquirla de bala en el brazo izquierdo y fue trasladado por sus familiares a las instalaciones de la Cruz Roja en Culiacán para recibir atención médica.

La víctima, identificada como Abelardo, arribó al puesto de socorro a bordo de un automóvil Honda Accord blanco, de modelo antiguo, el cual presentaba a simple vista un impacto de proyectil de arma de fuego en el parabrisas del lado del conductor.