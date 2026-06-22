$!Menor de 8 años resulta herido por esquirla de bala en Culiacán

CULIACÁN. _ Un menor de 8 años de edad resultó lesionado por una esquirla de bala en el brazo izquierdo y fue trasladado por sus familiares a las instalaciones de la Cruz Roja en Culiacán para recibir atención médica.
La víctima, identificada como Abelardo, arribó al puesto de socorro a bordo de un automóvil Honda Accord blanco, de modelo antiguo, el cual presentaba a simple vista un impacto de proyectil de arma de fuego en el parabrisas del lado del conductor.
De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 14:00 horas se alertó sobre el ingreso a la Cruz Roja de una persona herida por arma de fuego. Sin embargo, minutos más tarde se confirmó que la víctima era un niño de 8 años de edad.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido las circunstancias en las que el menor resultó herido ni el sitio exacto donde ocurrieron los hechos.
Información en proceso...