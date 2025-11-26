Menor de 9 años cae a canal en El Alto del Coyote, Culiacán; activan operativo de búsqueda

Un menor de 9 años de edad cayó a un canal en el poblado El Alto del Coyote, al norte de Culiacán, sin que haya sido localizado hasta el momento.

El niño fue identificado como Luis Ángel, quien según los primeros reportes, se encontraba jugando con otros niños en la calle.

Los hechos se reportaron alrededor de las 15:00 horas de este miércoles 26 de noviembre.

En un momento se les fue un balón dentro del canal, y en su intento por sacarlo, el menor resbaló y cayó al agua.

Hasta el momento no se ha localizado a Luis Ángel, y en el lugar mantienen un operativo de búsqueda diferentes cuerpos de rescate.