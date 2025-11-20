Seguridad
Menor resguardada

Menor hallada sola en Mazatlán es entregada a su familia tras privación de libertad de dos mujeres

El caso fue turnado a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tras realizar las valoraciones correspondientes, determinando la entrega de la menor a sus hermanas, informó el Sistema DIF Sinaloa
20/11/2025 13:43
El Sistema DIF Sinaloa informó que la menor que permaneció en un local luego de la privación de la libertad de dos mujeres a quienes acompañaba, ya fue entregada a su familia.

Autoridades estatales confirmaron a Noroeste que el caso fue turnado a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Mazatlán, que realizó la valoración correspondiente y determinó la entrega de la menor a sus hermanas, informó el Sistema DIF Sinaloa.

El hecho ocurrió la noche del miércoles 19 de noviembre, cuando dos mujeres que acompañaban a la niña fueron privadas de la libertad en un domicilio de la avenida Ejército Mexicano y la calle Río Piaxtla, en el fraccionamiento Palos Prietos.

De acuerdo con los testimonios recabados por autoridades, las mujeres, de entre 40 y 45 años, fueron obligadas a subir a un vehículo.

La menor quedó en el sitio sin lesiones y fue auxiliada inicialmente por guardias de seguridad del establecimiento, luego de que clientes alertaron sobre lo ocurrido.

Más tarde, agentes municipales y personal de la Unidad Especializada en Prevención de Violencia Familiar asumieron el resguardo temporal.

Hasta ahora no se tiene información oficial sobre la identidad o el paradero de las dos mujeres, quienes continúan como desaparecidas.

