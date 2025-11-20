Menor hallada sola en Mazatlán es entregada a su familia tras privación de libertad de dos mujeres

El Sistema DIF Sinaloa informó que la menor que permaneció en un local luego de la privación de la libertad de dos mujeres a quienes acompañaba, ya fue entregada a su familia.
Autoridades estatales confirmaron a Noroeste que el caso fue turnado a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Mazatlán, que realizó la valoración correspondiente y determinó la entrega de la menor a sus hermanas, informó el Sistema DIF Sinaloa.
El hecho ocurrió la noche del miércoles 19 de noviembre, cuando dos mujeres que acompañaban a la niña fueron privadas de la libertad en un domicilio de la avenida Ejército Mexicano y la calle Río Piaxtla, en el fraccionamiento Palos Prietos.
De acuerdo con los testimonios recabados por autoridades, las mujeres, de entre 40 y 45 años, fueron obligadas a subir a un vehículo.
La menor quedó en el sitio sin lesiones y fue auxiliada inicialmente por guardias de seguridad del establecimiento, luego de que clientes alertaron sobre lo ocurrido.
Más tarde, agentes municipales y personal de la Unidad Especializada en Prevención de Violencia Familiar asumieron el resguardo temporal.
Hasta ahora no se tiene información oficial sobre la identidad o el paradero de las dos mujeres, quienes continúan como desaparecidas.