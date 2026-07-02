$!Menor muere tras chocar su moto contra camioneta en el Ramal Aeropuerto de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un menor de edad, que había salido de trabajar en una granja acuícola, perdió la vida este jueves tras impartarse por alcance en su moto contra una camioneta que circulaba en su mismo sentido sobre el Ramal Aeropuerto. El accidente se reportó a las 19:50 horas, a unos 100 metros del entronque hacia la Isla de la Piedra.

El motociclista salió de la carretera estatal a la Isla de la Piedra donde se ubica la planta acuícola y, por causas desconocidas, chocó contra una Jepp Grand Cherokee que circulaba hacia la carretera Internacional México 15. De inmediato testigos reportaron el accidente a los cuerpos de emergencia y minutos más tarde paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar, pero solo confirmaron que el menor se encontraba sin vida.