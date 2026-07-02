Seguridad
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Accidente

Menor muere tras chocar su moto contra camioneta en el Ramal Aeropuerto de Mazatlán

Christopher, de 17 años, se impactó contra la otra unidad este jueves a la altura del entronque hacia la Isla de la Piedra, tras haber salido de trabajar en una granja
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
02/07/2026 21:35
02/07/2026 21:35

MAZATLÁN._ Un menor de edad, que había salido de trabajar en una granja acuícola, perdió la vida este jueves tras impartarse por alcance en su moto contra una camioneta que circulaba en su mismo sentido sobre el Ramal Aeropuerto.

El accidente se reportó a las 19:50 horas, a unos 100 metros del entronque hacia la Isla de la Piedra.

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El motociclista salió de la carretera estatal a la Isla de la Piedra donde se ubica la planta acuícola y, por causas desconocidas, chocó contra una Jepp Grand Cherokee que circulaba hacia la carretera Internacional México 15.

De inmediato testigos reportaron el accidente a los cuerpos de emergencia y minutos más tarde paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar, pero solo confirmaron que el menor se encontraba sin vida.

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El fallecido fue identificado por sus familiares como Christopher, de 17 años de edad.

La zona fue resguardada por agentes de la Guardia Nacional hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

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