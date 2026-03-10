Menor que se fugó del Centro de Internamiento para Adolescentes en Culiacán es presentado nuevamente por sus padres

El menor que se fugó del Centro de Internamiento para Adolescentes (CIA) el pasado sábado 7 de marzo fue presentado nuevamente por sus padres ante las autoridades para continuar con su proceso de readaptación social.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, la presentación del adolescente se logró luego de una gestión directa realizada por la Dirección del centro con los familiares del menor.

La dependencia señaló que la entrega del joven se dio en un acto que calificó como de responsabilidad y valor cívico por parte de sus padres, quienes acudieron a presentarlo para que continúe con el proceso correspondiente.

Asimismo, se informó que actualmente al menor se le brindan los apoyos y garantías necesarias para su reintegración al centro y la continuación de su proceso de readaptación social.