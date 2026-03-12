$!Menor resulta herida de bala tras ataque a domicilio en la Rafael Buelna, en Culiacán

CULIACÁN._ Una menor de edad resultó herida de bala la noche de este jueves tras registrarse un ataque armado en un domicilio de la colonia Rafael Buelna, en Culiacán.
De acuerdo con reportes preliminares, varias personas se encontraban reunidas en una vivienda luego de haber acudido a un velorio por el fallecimiento de una persona ocurrido el pasado martes. Durante el convivio, civiles que viajaban a bordo de un vehículo pasaron por el lugar realizando disparos.
Uno de los proyectiles impactó a una adolescente que se encontraba en el sitio, provocándole una lesión de bala.
El hecho fue reportado alrededor de las 21:00 horas en el cruce de las calles Abedules y Álamos, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.
Según se informó, la joven recibió al menos un impacto de bala, aunque hasta el momento no se ha precisado en qué parte del cuerpo.
La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladada en un vehículo particular a un hospital para recibir atención médica.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar para asegurar el perímetro, mientras agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para recabar indicios.
En el sitio se observaron numerosas latas de bebidas alcohólicas esparcidas sobre la calle, ya que, de acuerdo con versiones, en el lugar se llevaba a cabo una reunión donde varias personas consumían alcohol.