$!Menor resulta herida de bala tras ataque a domicilio en la Rafael Buelna, en Culiacán

CULIACÁN._ Una menor de edad resultó herida de bala la noche de este jueves tras registrarse un ataque armado en un domicilio de la colonia Rafael Buelna, en Culiacán.

De acuerdo con reportes preliminares, varias personas se encontraban reunidas en una vivienda luego de haber acudido a un velorio por el fallecimiento de una persona ocurrido el pasado martes. Durante el convivio, civiles que viajaban a bordo de un vehículo pasaron por el lugar realizando disparos.

Uno de los proyectiles impactó a una adolescente que se encontraba en el sitio, provocándole una lesión de bala.

El hecho fue reportado alrededor de las 21:00 horas en el cruce de las calles Abedules y Álamos, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.