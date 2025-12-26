Menor resulta lesionado tras choque en moto en Villa Verde, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un menor de edad que conducía una motocicleta resultó con lesiones de consideración tras chocar contra un auto en el fraccionamiento Villa Verde.

El percance se registró a las 19:50 horas de este viernes en el cruce de las avenidas Jacarandas y Walamo.

El motociclista y un acompañante circulaban sobre la avenida Jacarandas en una motocicleta Dinamo 400cc cuando chocaron contra un auto Seat Ibiza que circulaba sobre la Walamo.

El conductor de la moto quedó tendido en el pavimento e inconsciente por unos minutos hasta que fue reanimado por su acompañante y más tarde valorado por socorristas de Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital.

Agentes de Tránsito Municipal se encargaron del parte de hechos y del deslinde de responsabilidades.

El lesionado se identificó como Justín “N”, de 16 años de edad, quien presentó probable fractura de pierna derecha y una contusión en el pómulo derecho.