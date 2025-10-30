$!Menores rescatados en Topolobampo son originarios de Chiapas; reciben atención en Los Mochis

LOS MOCHIS. _ Después del rescate de 28 menores de edad por parte de la Secretaría de Marina este jueves en aguas del puerto de Topolobampo, los jóvenes fueron trasladados al Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia Ferrusquilla, en Los Mochis, donde reciben atención médica y social. Al lugar acudió Saracela Galaviz Navarro, visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la Zona Norte, quien informó que será la Fiscalía General del Estado la encargada de las investigaciones correspondientes.

“Lo que pude recabar es que son 27 niños y una niña. Les trajeron comida, colchonetas; aún no se sabe si van a pernoctar aquí... la información está en reserva”, señaló. Galaviz Navarro indicó que los menores son originarios de Chiapas y se encuentran en buen estado de salud.

“Llegaron limpios, bien vestidos, con maletas. Por eso me llamó la atención: niños con maletas”, comentó.

La funcionaria agregó que dialogó con personal del Instituto Nacional de Migración, quienes le informaron que este tipo de traslados es frecuente, ya que los menores suelen desplazarse para trabajar en campos agrícolas de Baja California, con el consentimiento de sus padres, de acuerdo con usos y costumbres de sus comunidades.

Las autoridades del centro comunitario serán las encargadas de recabar documentación y actas de nacimiento para confirmar la identidad y procedencia de cada menor.