Mexicali bajo vigilancia tras alerta de EU; Gobierno de México descarta riesgo inminente

CIUDAD DE MÉXICO. _ Ante la alerta de seguridad emitida por el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana por una posible amenaza en Mexicali, Baja California, el Gabinete de Seguridad informó que, hasta el momento, las autoridades mexicanas no han detectado indicios que confirmen la existencia de un riesgo específico o inminente para la población. El gobierno mexicano señaló que mantiene el monitoreo de la situación y la coordinación entre las instituciones de seguridad para evaluar cualquier información que pudiera representar un riesgo para la ciudadanía. En una tarjeta informativa, las autoridades federales señalaron que mantienen comunicación e intercambio de información con sus homólogas de Estados Unidos para verificar el contenido de la alerta y atender cualquier indicio que pudiera representar un riesgo para la población.

“Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población”, informó el Gabinete de Seguridad. Como medida preventiva, autoridades federales, estatales y municipales reforzaron los patrullajes y la vigilancia en puntos estratégicos de Mexicali, además de mantener disponibles sus capacidades operativas y las áreas de inteligencia e investigación ante cualquier eventualidad.

El Gobierno federal llamó a la población a mantener la calma, consultar únicamente fuentes oficiales y evitar la difusión de versiones no confirmadas sobre la situación de seguridad en la ciudad. Ante cualquier emergencia, las autoridades recordaron que está disponible el número 911, mientras que el 089 puede utilizarse para realizar denuncias anónimas.

El Gabinete de Seguridad aseguró que los tres órdenes de gobierno mantienen coordinación permanente para preservar el orden y reforzar las condiciones de seguridad en Mexicali.

Cabe señalar que la alerta se originó luego de que el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana emitiera la noche del lunes un aviso de seguridad por amenazas potenciales en Mexicali, Baja California. Como medida preventiva, la representación estadounidense suspendió todas las actividades del Gobierno de Estados Unidos en esa ciudad fronteriza y pidió a sus ciudadanos cancelar los viajes programados hacia ese destino durante este martes.

Por la mañana, la Presidencia de la República, encabezada por Claudia Sheinbaum, aclaró que la alerta se emitió a partir de información proporcionada por agencias estadounidenses sobre la “posibilidad” de que un grupo criminal realizara operaciones en Mexicali.