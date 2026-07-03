México vs. Inglaterra: SSPyTM desplegará operativo especial tras el partido; llama a celebrar con responsabilidad

CULIACÁN. _ Un dispositivo especial de seguridad y vialidad será desplegado este domingo 5 de junio por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) al concluir el partido de futbol entre las selecciones de México e Inglaterra.

La medida busca prevenir altercados, facilitar el tránsito vehicular y resguardar el orden público ante las posibles concentraciones de aficionados en los puntos de festejo.

“La corporación hace un llamado a la afición para que la pasión por el futbol se refleje también en el respeto hacia los demás. Celebrar con responsabilidad significa disfrutar el momento sin poner en riesgo la integridad propia ni la de otras personas”, señala la SSPyTM.

El despliegue de vigilancia se ejecutará en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno, concentrándose principalmente en la glorieta Cuauhtémoc, conocida popularmente como “La Canasta”. De acuerdo con el plan operativo, las autoridades establecerán cierres temporales a la circulación de automóviles en los accesos adyacentes para permitir únicamente el paso de peatones si la afluencia de personas lo requiere.

Agentes de la Policía Preventiva y de la Dirección de Vialidad permanecerán en la zona con la instrucción de orientar a los conductores y agilizar la movilidad vial.

Los mandos operativos exhortaron a la ciudadanía a respetar las indicaciones del personal, mantener despejadas las rutas destinadas a los vehículos de emergencia y evitar conductas de riesgo que puedan derivar en incidentes viales durante las celebraciones.