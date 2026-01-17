Michelle e Ivonne: las dos jóvenes asesinadas este viernes en Juntas del Humaya, Culiacán

Fueron identificadas las dos mujeres asesinadas a balazos durante la noche de este viernes en el sector Juntas del Humaya, al noroeste de Culiacán.

Las jóvenes respondían bajo los nombres de Michelle e Ivonne Daniela, quienes fueron localizadas sin vida entre la maleza, por la calle Amapolas, cerca de las 19:00 horas de este 16 de enero.

Según los datos de identificación, las jóvenes tenían 14 y 18 años de edad, respectivamente.

Ambas fueron halladas muertas con lesiones por proyectil de arma de fuego, tras un reporte de detonaciones en el sector.

Durante la mañana de este sábado se confirmaron las identidades y edades de las dos, cuyos cuerpos permanecen bajo resguardo de las autoridades que continuarán las investigaciones del caso, a la espera de que sean reclamadas por familiares.