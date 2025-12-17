$!Miedo y calles vacías: Escuinapa vive una de sus jornadas más inseguras tras balaceras

ESCUINAPA. _ Plazuelas semivacías, negocios cerrados o abiertos solo por lapsos breves marcaron una jornada que quedará registrada como una de las más inseguras en la historia reciente del municipio.

La mañana fue interrumpida por el sonido de las detonaciones. Eran alrededor de las 6:30 horas cuando los disparos comenzaron a escucharse a la distancia; minutos después, el estruendo se percibía cada vez más cercano.

Habitantes de colonias como El Roblito e Insurgentes corrieron a resguardarse en sus viviendas, mientras otros despertaron abruptamente con el ruido de las armas. El miedo se apoderó de las calles. “Esos sonidos no se olvidan; alguna gente, del miedo, salió corriendo de sus casas por el arroyo, con bebés en brazos y niños arrastrando”, relató una vecina.