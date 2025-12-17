$!Miedo y calles vacías: Escuinapa vive una de sus jornadas más inseguras tras balaceras

ESCUINAPA. _ Plazuelas semivacías, negocios cerrados o abiertos solo por lapsos breves marcaron una jornada que quedará registrada como una de las más inseguras en la historia reciente del municipio.
La mañana fue interrumpida por el sonido de las detonaciones. Eran alrededor de las 6:30 horas cuando los disparos comenzaron a escucharse a la distancia; minutos después, el estruendo se percibía cada vez más cercano.
Habitantes de colonias como El Roblito e Insurgentes corrieron a resguardarse en sus viviendas, mientras otros despertaron abruptamente con el ruido de las armas. El miedo se apoderó de las calles. “Esos sonidos no se olvidan; alguna gente, del miedo, salió corriendo de sus casas por el arroyo, con bebés en brazos y niños arrastrando”, relató una vecina.
Aunque algunas personas intentaban llamar a quienes huían para que se protegieran dentro de sus domicilios, el pánico parecía imponerse. El temor llevó a muchos a correr sin rumbo fijo, buscando ponerse a salvo.
El estruendo de las armas no se limitó a un solo sector y fue perceptible prácticamente en toda la ciudad. Padres de familia acudieron de inmediato por sus hijos a planteles de bachillerato que aún mantenían clases, mientras que las posadas escolares programadas fueron suspendidas.
La actividad comercial también se vio afectada: bancos cerraron sus puertas y comerciantes optaron por ofrecer productos perecederos a través de redes sociales. En plataformas digitales circuló además la imagen de una mujer a quien se atribuía, de manera extraoficial, un fallecimiento por infarto a causa de la impresión; dicha versión no fue confirmada por autoridades.
Este día no hubo algarabía. Aunque las viviendas permanecen adornadas con colores navideños, el ambiente en el municipio se percibe marcado por el silencio, la tristeza y la incertidumbre.