Mil 600 militares reforzarán la seguridad en Mazatlán; 100 son Fuerzas Especiales

MAZATLÁN. _Son mil 600 elementos del Ejército Mexicano los que reforzarán la seguridad en Mazatlán, como parte de las acciones anunciadas este martes por autoridades federales ante el escenario de inseguridad que persiste en el puerto.
A través de sus cuentas oficiales, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que mil 500 efectivos del Ejército Mexicano arribarán este martes a Mazatlán desde diferentes puntos de la República para reforzar las labores de seguridad en el municipio.
A este contingente se suman 100 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, quienes se trasladan de inmediato a bordo de una aeronave Boeing B-727 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia el Aeropuerto Internacional de Mazatlán.
“Se informa que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, a partir de esta fecha, mil 500 elementos del Ejército reforzarán desde diferentes puntos de la República el municipio de Mazatlán, Sinaloa; efectivo al que se suman 100 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales de esta fuerza armada, que se trasladan de inmediato a bordo de una aeronave Boeing B-727 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Sinaloa”, señala la Defensa.
En el mismo comunicado se añade que, a su arribo, el personal se incorporará a las labores de seguridad que se desarrollan en Sinaloa, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de reforzar la seguridad en Mazatlán.
Cabe señalar que esta mañana, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció el arribo de mil 800 elementos de la SSPC y de la Secretaría de Marina (Semar) que se incorporarán a las tareas de seguridad en el puerto.
De acuerdo con lo informado por el funcionario federal, estos elementos se desplegarán como parte del fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad en Sinaloa, para reforzar las labores operativas, de vigilancia y prevención en Mazatlán y en los principales tramos carreteros de la entidad, además de fortalecer la coordinación entre las corporaciones y ajustar las acciones de seguridad en territorio.