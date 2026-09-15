Mil 600 militares reforzarán la seguridad en Mazatlán; 100 son Fuerzas Especiales

MAZATLÁN. _Son mil 600 elementos del Ejército Mexicano los que reforzarán la seguridad en Mazatlán, como parte de las acciones anunciadas este martes por autoridades federales ante el escenario de inseguridad que persiste en el puerto.

A través de sus cuentas oficiales, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que mil 500 efectivos del Ejército Mexicano arribarán este martes a Mazatlán desde diferentes puntos de la República para reforzar las labores de seguridad en el municipio.

A este contingente se suman 100 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, quienes se trasladan de inmediato a bordo de una aeronave Boeing B-727 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia el Aeropuerto Internacional de Mazatlán.