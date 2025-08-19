$!Militar pierde la vida tras ataque a balazos en Culiacán; hay un civil detenido

CULIACÁN._ Un elemento del Ejército Mexicano murió tras recibir impactos de bala en la colonia Los Huizaches, al sur de Culiacán.

El hecho ocurrió la noche de este martes alrededor de las 21:30 horas sobre la calle Presidente Luis Echeverría, conocida como “La Ruta”. La víctima fue identificada como José Ramón, de 30 años, quien fue trasladado por una ambulancia militar a un hospital, pero llegó sin vida debido a las heridas en el pecho.