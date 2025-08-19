$!Militar pierde la vida tras ataque a balazos en Culiacán; hay un civil detenido

CULIACÁN._ Un elemento del Ejército Mexicano murió tras recibir impactos de bala en la colonia Los Huizaches, al sur de Culiacán.
El hecho ocurrió la noche de este martes alrededor de las 21:30 horas sobre la calle Presidente Luis Echeverría, conocida como “La Ruta”. La víctima fue identificada como José Ramón, de 30 años, quien fue trasladado por una ambulancia militar a un hospital, pero llegó sin vida debido a las heridas en el pecho.
Versiones preliminares indican que los militares realizaban un operativo en una vivienda construida con bloques cuando fueron agredidos. Durante el incidente, aseguraron a un hombre de complexión robusta con playera gris, a quien ingresaron al domicilio donde se efectuaba el operativo.
Tras el ataque, un fuerte despliegue militar permanece en la zona, con vehículos blindados y efectivos a pie resguardando la escena. Hasta el momento se desconoce si hay más personas detenidas dentro de la vivienda.
El operativo continúa activo mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.