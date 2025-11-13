$!Militares aseguran armamento y equipo táctico en Concordia

CONCORDIA. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron armamento y equipo táctico diverso durante patrullajes en diferentes comunidades del municipio de Concordia.

En un primer hecho, en el poblado Santa Rita, personal castrense encontró una mochila abandonada que contenía dos cargadores, 755 cartuchos, 74 eslabones, dos placas balísticas, así como cuatro uniformes tácticos y seis pilas para radio.

Por otro lado, en patrullajes por La Guásima, los militares localizaron un arma larga, nueve cargadores, 992 cartuchos, cinco placas balísticas, dos chalecos tácticos y un uniforme táctico.

Los objetos fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal a fin de realizar las investigaciones correspondientes.