Seguridad
|
Operativos militares

Militares aseguran armamento y equipo táctico en Concordia

En dos acciones diferentes en la zona serrana del municipio, personal castrense decomisa más de mil cartuchos, chalecos balísticos y baterías para radios
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
13/11/2025 09:34
13/11/2025 09:34

CONCORDIA. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron armamento y equipo táctico diverso durante patrullajes en diferentes comunidades del municipio de Concordia.

En un primer hecho, en el poblado Santa Rita, personal castrense encontró una mochila abandonada que contenía dos cargadores, 755 cartuchos, 74 eslabones, dos placas balísticas, así como cuatro uniformes tácticos y seis pilas para radio.

Por otro lado, en patrullajes por La Guásima, los militares localizaron un arma larga, nueve cargadores, 992 cartuchos, cinco placas balísticas, dos chalecos tácticos y un uniforme táctico.

Los objetos fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal a fin de realizar las investigaciones correspondientes.

$!Militares aseguran armamento y equipo táctico en Concordia
#Seguridad
#Concordia
#Operativos Militares
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube