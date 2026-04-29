Seguridad
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Arsenal asegurado

Militares aseguran arsenal y campamento irregular en Elota

Personal del Ejército Mexicano inhabilitó un asentamiento improvisado en Elota, donde se aseguraron armas largas y más de 2 mil cartuchos tras recorridos de vigilancia en zonas de difícil acceso del municipio
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
29/04/2026 12:33
29/04/2026 12:33

ELOTA. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron un asentamiento improvisado y un arsenal compuesto por tres armas largas, 72 cargadores y 2 mil 530 cartuchos en el municipio de Elota.

El hallazgo se registró durante patrullajes terrestres en zonas de difícil acceso, según se informó en un comunicado conjunto que omitió la ubicación exacta del aseguramiento por razones de seguridad.

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Tras la inspección del sitio, los efectivos castrenses procedieron a la inhabilitación del espacio y pusieron el armamento a disposición de las autoridades federales competentes para la integración de la investigación correspondiente.

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