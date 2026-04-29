$!Militares aseguran arsenal y campamento irregular en Elota

ELOTA. _ Elementos del Ejército Mexicano localizaron un asentamiento improvisado y un arsenal compuesto por tres armas largas, 72 cargadores y 2 mil 530 cartuchos en el municipio de Elota.

El hallazgo se registró durante patrullajes terrestres en zonas de difícil acceso, según se informó en un comunicado conjunto que omitió la ubicación exacta del aseguramiento por razones de seguridad.