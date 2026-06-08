Militares aseguran arsenal y vehículo robado en Escuinapa

ESCUINAPA. _ Un operativo del Ejército Mexicano en las inmediaciones de la sindicatura de Ojo de Agua de Palmillas, en el municipio de Escuinapa, derivó en el aseguramiento de tres armas largas, mil 010 cartuchos útiles de diversos calibres, 32 cargadores, equipo táctico balístico y un vehículo que contaba con reporte de robo vigente.
El aseguramiento derivó luego de que el pasado viernes 5 de junio, habitantes de dicha comunidad rural reportaron a las líneas de emergencia un fuerte enfrentamiento a balazos entre las fuerzas militares y civiles armados, situación que posteriormente fue confirmada por fuentes oficiales de la región.
A través de un comunicado conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, las autoridades federales confirmaron la localización de las armas, los tres chalecos tácticos, cuatro placas balísticas, un casco y la indumentaria tipo militar, además de la unidad vehicular recuperada.
Pese a la confirmación del material bélico decomisado en la zona sur del estado, el informe oficial de la federación no ofreció mayores detalles sobre la mecánica de los hechos, el despliegue del operativo ni tampoco especificó si hubo personas lesionadas, fallecidas o detenidas durante las acciones.