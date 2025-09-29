$!Militares aseguran camioneta abandonada en privada de Culiacán

CULIACÁN. _ Una camioneta blanca tipo panel fue asegurada por elementos del Ejército Mexicano la mañana de este lunes 29 de septiembre, en las inmediaciones de la privada Belcantto, al sur de la ciudad. El hecho se registró alrededor de las 6:30 horas, justo en el acceso a la privada, ubicada sobre el libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita, en los límites del sector Barrancos.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad se encontraba aparentemente abandonada sobre el carril de ingreso al fraccionamiento. Hasta el momento, no se ha dado a conocer información oficial sobre lo que podría encontrarse en el interior del vehículo.

Asimismo, se informó que la camioneta no porta placas de circulación, por lo que se investiga si cuenta con reporte de robo. Fuentes extraoficiales señalan que el hallazgo ocurrió tras la aparición de mensajes colocados en distintos puntos de la ciudad durante la misma mañana, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.