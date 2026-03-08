$!Militares aseguran camioneta con armas tras enfrentamiento en El Molino, Navolato

Tras un enfrentamiento a tiros contra un grupo de civiles armados, elementos del Ejército Mexicano aseguraron una camioneta con armamento en su interior en la comunidad de El Molino, en Navolato.
Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el personal militar se encontraba realizando reconocimientos terrestres en el poblado cuando fue agredido a balazos por personas que viajaban en varias unidades motrices.
Los efectivos repelieron el ataque y se les dio seguimiento a los agresores, quienes posteriormente se dieron a la fuga.
A pesar de ello, las autoridades aseguraron una camioneta marca RAM, color naranja; dos armas largas tipo AK-47, ocho cargadores con capacidad para 30 cartuchos, 111 cartuchos calibre 7.62 mm, tres chalecos tácticos, dos cascos Kevlar y diverso equipo táctico y vestuario
Todos los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes conforme a lo que marca la ley.
Las acciones de seguridad fueron realizadas por personal del Ejército Mexicano en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva.