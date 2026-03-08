$!Militares aseguran camioneta con armas tras enfrentamiento en El Molino, Navolato

Tras un enfrentamiento a tiros contra un grupo de civiles armados, elementos del Ejército Mexicano aseguraron una camioneta con armamento en su interior en la comunidad de El Molino, en Navolato.

Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el personal militar se encontraba realizando reconocimientos terrestres en el poblado cuando fue agredido a balazos por personas que viajaban en varias unidades motrices.

Los efectivos repelieron el ataque y se les dio seguimiento a los agresores, quienes posteriormente se dieron a la fuga.