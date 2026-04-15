$!Militares aseguran dosis de droga y vehículo robado en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Personal del Ejército Mexicano logró el aseguramiento de 36 dosis de sustancias con características de droga y la recuperación de un vehículo con reporte de robo, tras realizar labores de vigilancia en distintos sectores de este municipio.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la primera acción ocurrió en las inmediaciones del fraccionamiento Los Ángeles.
Durante un reconocimiento terrestre, los elementos militares observaron a un hombre que se desplazaba en bicicleta; sin embargo, al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad, la persona huyó del sitio y dejó abandonadas 31 dosis de un polvo blanco similar a la metanfetamina, así como cinco envoltorios con hierba cuyas características coinciden con la marihuana.
En un hecho distinto, el personal militar localizó una motocicleta marca Pulsar, color blanco, que se encontraba en aparente estado de abandono en la colonia Jaripillo.
Al realizar la verificación de los datos de la unidad en la base de datos oficial, se confirmó que el vehículo cuenta con un reporte de robo vigente.
Tanto las sustancias aseguradas como la motocicleta fueron trasladadas y puestas a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y diligencias legales correspondientes. Las autoridades no reportaron personas detenidas en ninguno de los dos casos.