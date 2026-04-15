$!Militares aseguran dosis de droga y vehículo robado en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Personal del Ejército Mexicano logró el aseguramiento de 36 dosis de sustancias con características de droga y la recuperación de un vehículo con reporte de robo, tras realizar labores de vigilancia en distintos sectores de este municipio.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la primera acción ocurrió en las inmediaciones del fraccionamiento Los Ángeles.

Durante un reconocimiento terrestre, los elementos militares observaron a un hombre que se desplazaba en bicicleta; sin embargo, al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad, la persona huyó del sitio y dejó abandonadas 31 dosis de un polvo blanco similar a la metanfetamina, así como cinco envoltorios con hierba cuyas características coinciden con la marihuana.