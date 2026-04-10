Seguridad
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Patrullajes de vigilancia

Militares aseguran explosivos para dron en La Limita de Itaje Culiacán

Personal del Ejército Mexicano localizó y aseguró 18 artefactos explosivos improvisados ocultos en una caja de cartón en la periferia de la capital sinaloense
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
10/04/2026 12:02
10/04/2026 12:02

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron 18 artefactos explosivos improvisados que se encontraban ocultos en una caja de cartón, camuflada con ramas secas, en las inmediaciones de la colonia La Limita de Itaje, en Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el hallazgo ocurrió mientras el personal castrense realizaba labores de reconocimiento terrestre en la zona.

Al inspeccionar la caja entre la maleza, bajo protocolos de seguridad, los militares confirmaron que se trataba de explosivos diseñados para ser utilizados en drones.

$!Militares aseguran explosivos para dron en La Limita de Itaje Culiacán

El material bélico quedó bajo resguardo de las autoridades federales para su posterior destrucción controlada a cargo de personal especializado del Ejército, con el objetivo de eliminar riesgos para la población civil.

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