$!Militares aseguran explosivos para dron en La Limita de Itaje Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron 18 artefactos explosivos improvisados que se encontraban ocultos en una caja de cartón, camuflada con ramas secas, en las inmediaciones de la colonia La Limita de Itaje, en Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el hallazgo ocurrió mientras el personal castrense realizaba labores de reconocimiento terrestre en la zona.

Al inspeccionar la caja entre la maleza, bajo protocolos de seguridad, los militares confirmaron que se trataba de explosivos diseñados para ser utilizados en drones.