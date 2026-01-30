$!Militares aseguran un domicilio en la colonia Guadalupe Victoria, al oriente de Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano mantienen bajo vigilancia una vivienda en la colonia Guadalupe Victoria, al oriente de la capital sinaloense.

Desde antes del mediodía de este viernes, el personal militar mantiene acordonado el cruce de las calles Eutimio B. Gómez y Revolución del sector antes mencionado. En el lugar se observó que los efectivos permiten el paso de peatones por las banquetas, brindando acompañamiento a los ciudadanos que transitan por la zona delimitada.