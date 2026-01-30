$!Militares aseguran un domicilio en la colonia Guadalupe Victoria, al oriente de Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano mantienen bajo vigilancia una vivienda en la colonia Guadalupe Victoria, al oriente de la capital sinaloense.
Desde antes del mediodía de este viernes, el personal militar mantiene acordonado el cruce de las calles Eutimio B. Gómez y Revolución del sector antes mencionado. En el lugar se observó que los efectivos permiten el paso de peatones por las banquetas, brindando acompañamiento a los ciudadanos que transitan por la zona delimitada.
Pese a la movilización, el acceso se mantiene restringido únicamente para vehículos mientras se realizan las diligencias correspondientes.
Hasta el momento se desconoce el contenido del inmueble, ya que el personal castrense se encuentra a la espera del arribo de peritos de la Fiscalía General de la República, delegación Sinaloa.
Actualmente, el perímetro limitado por el personal militar se extiende por más de cuatro calles. Las autoridades federales no han emitido información sobre los resultados de estas acciones en el sector Guadalupe Victoria.