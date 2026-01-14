Militares aseguran un dron y droga en la Adolfo López Mateos, en Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron dosis de presunta droga y un dron en la colonia Adolfo López Mateos, al sur de Culiacán.

El decomiso se derivó de recorridos preventivos, cuando el personal castrense detectó una bolsa sospechosa tirada sobre la banqueta.

Al abrirla, encontraron un dron, así como 23 dosis de polvo blanco con características de cocaína y 32 dosis de hierba verde con características de marihuana.

Los indicios fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, para que se realicen las investigaciones correspondientes.