$!Militares aseguran vehículo robado y armamento en Badiraguato

BADIRAGUATO. _ Tras patrullajes en la sierra de Badiraguato, elementos del Ejército Mexicano aseguraron una camioneta con reporte de robo, así como diverso armamento.
El hallazgo se registró cerca del poblado de Tameapa, cuando personal castrense observó la unidad en estado de abandono.
Al inspeccionarla, encontraron en su interior dos armas largas, 14 cargadores, 544 cartuchos y dos chalecos balísticos.
Asimismo, al cotejar los datos del vehículo, confirmaron que contaba con reporte de robo vigente.
Por ello, la unidad y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que realizará las diligencias correspondientes. No se reportaron personas detenidas.