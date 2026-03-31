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Operativos militares

Militares aseguran vehículo robado y armamento en Badiraguato

El hallazgo se registró cerca del poblado de Tameapa, cuando personal castrense observó la unidad en estado de abandono
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
31/03/2026 08:20
31/03/2026 08:20

BADIRAGUATO. _ Tras patrullajes en la sierra de Badiraguato, elementos del Ejército Mexicano aseguraron una camioneta con reporte de robo, así como diverso armamento.

El hallazgo se registró cerca del poblado de Tameapa, cuando personal castrense observó la unidad en estado de abandono.

$!Militares aseguran vehículo robado y armamento en Badiraguato

Al inspeccionarla, encontraron en su interior dos armas largas, 14 cargadores, 544 cartuchos y dos chalecos balísticos.

Asimismo, al cotejar los datos del vehículo, confirmaron que contaba con reporte de robo vigente.

Por ello, la unidad y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que realizará las diligencias correspondientes. No se reportaron personas detenidas.

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