Militares catean vivienda en Guasave; operativos siguen en la región

GUASAVE. _ En seguimiento a los operativos que el Ejército Mexicano mantiene en el municipio de Guasave, la mañana de este martes se realizó un cateo en una vivienda ubicada sobre la avenida Cañar, en el fraccionamiento Valle Campestre, en la zona poniente de la ciudad.

Según la información, los militares habían iniciado recorridos de vigilancia en la zona desde la noche del lunes. Fue durante las primeras horas del martes cuando ingresaron al domicilio siguiendo los protocolos tácticos observados en intervenciones recientes dentro del municipio.

La movilización atrajo la atención de vecinos, quienes presenciaron el despliegue del personal castrense y el establecimiento de un perímetro de seguridad en torno al inmueble, resguardado por vehículos oficiales.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha emitido información oficial sobre los resultados del operativo, que se suma al cateo realizado un día antes en una propiedad localizada entre las comunidades de León Fonseca y la sindicatura de Bamoa.

Estas acciones forman parte de una serie de operativos realizados en zonas urbanas y rurales de Guasave durante las últimas semanas, los cuales han generado expectativa entre la población, ante el hermetismo que mantienen las autoridades sobre posibles hallazgos o detenciones.