Militares derriban en Navolato 3 drones presuntamente del crimen organizado

Tres drones presuntamente operados por la delincuencia organizada fueron detectados y neutralizados por elementos del Ejército Mexicano, durante recorridos por Navolato.

Según la información compartida, personal castrense realizaba recorridos en los poblados de El Vergel y Dautillos, donde notaron los sobrevuelos irregulares de dichos artefactos.

Con apoyo de fusiles anti-dron, los efectivos inhibieron las señales de los drones, los derribaron y aseguraron, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Dichos artefactos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para llevar a cabo las investigaciones que marca la ley.