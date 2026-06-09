$!Militares desmantelan 11 laboratorios clandestinos en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano desmantelaron 11 centros de acopio de insumos y aseguraron 13 mil 591 litros y 830 kilogramos de sustancias químicas destinadas a la producción de drogas sintéticas en seis poblados del municipio de Culiacán.

De acuerdo con los reportes de las autoridades federales, las incursiones militares se registraron en las inmediaciones de Canamaca, Sanalona, El Tastito, Corral Viejo, El Limón de Tellaeche y Los Cardones. En estos puntos se neutralizó el equipamiento e insumos químicos que eran utilizados para el procesamiento de sustancias ilícitas.