Militares desmantelan dos campamentos clandestinos en Concordia

CONCORDIA. _ Elementos del Ejército Mexicano desmantelaron dos campamentos clandestinos en San Juan de Jacobo, Concordia, donde aseguraron armamento, equipo táctico y marihuana.

El aseguramiento incluyó un arma de fuego, siete cargadores y 199 cartuchos, además de un chaleco táctico con dos placas balísticas. También se encontraron dosis de marihuana en los sitios desmantelados.

Lo anterior fue informado a través de un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el cual no proporcionó detalles sobre cómo derivó el aseguramiento ni si hubo personas detenidas durante la acción militar.

Todo el material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.