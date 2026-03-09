Militares detienen a 7 hombres y aseguran armas y vehículo blindado en Valle Alto, Culiacán

CULIACÁN. _ En respuesta a una denuncia anónima realizada al número 089, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a siete hombres en el sector Valle Alto, al norte de la ciudad, quienes se encontraban en posesión de un arsenal y equipo táctico ilícito.

La intervención de las fuerzas armadas se derivó de un reporte sobre la presencia de civiles armados en un domicilio de la zona mencionada. Al arribar, los militares implementaron un operativo de seguridad que resultó en la captura de los siete civiles y el aseguramiento de un inmueble.

De acuerdo con el registro de las autoridades, en el lugar se incautó un vehículo con blindaje de fábrica, siete armas largas, dos armas cortas, 42 cargadores y mil 260 cartuchos útiles. Además, se localizaron tres chalecos tácticos, seis placas balísticas y diverso equipo de comunicación.

Tanto las personas detenidas como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) para el inicio de las investigaciones correspondientes. El inmueble quedó bajo resguardo federal.

En estas acciones participaron, de manera coordinada con el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la FGR, la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal Preventiva.