Militares detienen a civil con armas y droga tras enfrentamiento en Mocorito

MOCORITO._ Un civil fue detenido por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con las fuerzas armadas, luego de registrarse una agresión a balazos contra personal del Ejército Mexicano en las inmediaciones del poblado Ranchito de los Gaxiola, en este municipio.

De acuerdo con la información oficial emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los militares realizaban recorridos de seguridad cuando fueron atacados con disparos de arma de fuego por civiles armados. Tras el despliegue de apoyo, los agentes estatales detectaron una camioneta BMW X1 en la que el ahora detenido introducía armas largas, lo que motivó la intervención inmediata.

En el sitio se aseguró un fusil AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros, una carabina AM-15 multicalibre 5.56 milímetros, tres rifles calibre .22 LR y una escopeta. Asimismo, se incautaron cinco cargadores para calibre 7.62 x 39 milímetros, dos cargadores calibre 5.56 milímetros, 150 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 milímetros y 60 cartuchos calibre 5.56 milímetros.

El inventario del equipo bélico retirado incluye dos chalecos tácticos con placas balísticas y la camioneta BMW línea X1 sDrive20i, la cual cuenta con reporte de robo vigente. En el mismo vehículo se localizaron siete contenedores que resguardaban una sustancia pastosa de color negro con las características de la goma de opio, cuyo peso aproximado es de 7 kilogramos.