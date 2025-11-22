$!Militares detienen a civil tras reporte de asalto en la Lázaro Cárdenas, en Culiacán

Personal del Ejército Mexicano detuvo a un hombre tras recibir una denuncia de un asalto en las inmediaciones de la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán.
Mientras efectivos castrenses patrullaban dicho sector, fueron alertados por un asalto, y al inspeccionar la zona localizaron un vehículo similar al reportado.
Al detener el vehículo e inspeccionarlo, arrestaron al sujeto, además de asegurarle un arma corta con un cargador abastecido.
Junto a ello, le decomisaron seis teléfonos celulares, así como el automóvil en el que circulaba.
El civil y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que realice las investigaciones correspondientes.