Militares detienen a civil tras reporte de asalto en la Lázaro Cárdenas, en Culiacán

Junto con la persona fueron asegurados seis teléfonos celulares, un arma corta abastecida y el vehículo en que circulaba este sujeto
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
22/11/2025 08:21
22/11/2025 08:21

Personal del Ejército Mexicano detuvo a un hombre tras recibir una denuncia de un asalto en las inmediaciones de la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán.

Mientras efectivos castrenses patrullaban dicho sector, fueron alertados por un asalto, y al inspeccionar la zona localizaron un vehículo similar al reportado.

Al detener el vehículo e inspeccionarlo, arrestaron al sujeto, además de asegurarle un arma corta con un cargador abastecido.

Junto a ello, le decomisaron seis teléfonos celulares, así como el automóvil en el que circulaba.

El civil y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que realice las investigaciones correspondientes.

