$!Militares detienen a dos hombres armados tras agresión en Villa Juárez, Navolato

Personal militar detuvo a dos hombres armados luego de responder a una agresión a balazos registrada en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.
Los hechos se registraron durante la noche de este miércoles, alrededor de las 20:00 horas, en las inmediaciones de la carretera La 20, a la altura de dicha sindicatura.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE), los efectivos castrenses realizaban recorridos de reconocimiento terrestre en Villa Juárez, cuando fueron objeto de una agresión por parte de civiles armados que circulaban en camionetas. Al repeler dicha acción detuvieron a dos individuos, quienes resultaron heridos como parte de la confrontación.
Además de los arrestos, les aseguraron una camioneta tipo Pick Up Chevrolet Colorado con reporte de robo, una ametralladora Minimi, dos armas largas, un arma corta, dos chalecos balísticos, así como cartuchos útiles.
Los detenidos y los objetos del delito fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que realice las investigaciones correspondientes.