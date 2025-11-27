$!Militares detienen a dos hombres armados tras agresión en Villa Juárez, Navolato

Personal militar detuvo a dos hombres armados luego de responder a una agresión a balazos registrada en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.

Los hechos se registraron durante la noche de este miércoles, alrededor de las 20:00 horas, en las inmediaciones de la carretera La 20, a la altura de dicha sindicatura.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE), los efectivos castrenses realizaban recorridos de reconocimiento terrestre en Villa Juárez, cuando fueron objeto de una agresión por parte de civiles armados que circulaban en camionetas. Al repeler dicha acción detuvieron a dos individuos, quienes resultaron heridos como parte de la confrontación.