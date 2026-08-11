Seguridad

Militares detienen a grupo armado en Mazatlán tras perseguir y chocar el auto en que circulaba

El vehículo fue impactado por una patrulla del Ejército tras una persecución sobre la Avenida Camarón Sábalo la noche de este martes; sus ocupantes fueron sometidos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
11/08/2026 22:34
11/08/2026 22:34

MAZATLÁN._ Una persecución de patrullas militares a un automóvil, con presuntos civiles armados, terminó con el auto dañado, un grupo de hombres detenidos y armas decomisadas en la zona turística de Mazatlán.

La persecución se registró a las 21:00 horas de este martes sobre la Avenida Camarón Sábalo y concluyó en la esquina con la Calle Tiburón del Fraccionamiento Sábalo Country, frente al edificio de Conapesca.

Al parecer, el conductor del Honda Accord emprendió una acción evasiva al ser detectado por los militares y se hizo perseguir por toda la Zona Dorada, hasta que fue impactado por una patrulla artillada del Ejército.

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El conductor perdió el control, chocó contra el camellón central y el auto quedó imposibilitado para avanzar.

Los militares rodearon el vehículo y lograron someter a los ocupantes, quienes portaban armas largas y equipo táctico.

La zona fue acordonada y resguardada hasta la llegada de peritos de la Fiscalía General del Estado, que se encargaron de las diligencias de ley.

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