$!Militares detienen a grupo armado en Mazatlán tras perseguir y chocar el auto en que circulaba

MAZATLÁN._ Una persecución de patrullas militares a un automóvil, con presuntos civiles armados, terminó con el auto dañado, un grupo de hombres detenidos y armas decomisadas en la zona turística de Mazatlán.

La persecución se registró a las 21:00 horas de este martes sobre la Avenida Camarón Sábalo y concluyó en la esquina con la Calle Tiburón del Fraccionamiento Sábalo Country, frente al edificio de Conapesca.

Al parecer, el conductor del Honda Accord emprendió una acción evasiva al ser detectado por los militares y se hizo perseguir por toda la Zona Dorada, hasta que fue impactado por una patrulla artillada del Ejército.