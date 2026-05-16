$!Militares detienen a tres civiles, dos menores de edad, en la comunidad El Walamito, en Culiacán

Tres civiles armados, de los cuales dos son menores de edad y una de ellas mujer, fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano tras ser detectados en unas cabañas de la comunidad El Walamito, en el municipio de Culiacán.

Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los efectivos recibieron una denuncia anónima al 089 sobre la presencia de personas sospechosas en la sindicatura de Tacuichamona, y al rastrear en las inmediaciones, dieron con los ahora detenidos.

Los tres jóvenes, se introdujeron en unas cabañas de la comunidad mencionada, y tras ser aprehendidos les aseguraron dos vehículos con reporte de robo, así como material diverso.