Militares detienen a tres personas con armas y droga en Culiacán

Durante patrullajes en Colinas de San Miguel, al sur de la capital sinaloense, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos mujeres y un hombre con armas largas, cartuchos, presunta droga y vehículos
06/11/2025 09:26
CULIACÁN. _ Durante patrullajes en Culiacán, personal militar detuvo a dos mujeres y un hombre que portaban armas y presunta droga.

En recorridos de reconocimiento por el sector Colinas de San Miguel, en la capital sinaloense, los elementos inspeccionaron y aseguraron tres armas largas, 35 cargadores, 177 cartuchos calibre 5.56 milímetros y un chaleco táctico con tres cartucheras.

También se incautaron 62 dosis de presunta cocaína y dos vehículos relacionados con los hechos.

Las tres personas, junto con lo decomisado, fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.

