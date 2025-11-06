$!Militares detienen a tres personas con armas y droga en Culiacán

CULIACÁN. _ Durante patrullajes en Culiacán, personal militar detuvo a dos mujeres y un hombre que portaban armas y presunta droga.

En recorridos de reconocimiento por el sector Colinas de San Miguel, en la capital sinaloense, los elementos inspeccionaron y aseguraron tres armas largas, 35 cargadores, 177 cartuchos calibre 5.56 milímetros y un chaleco táctico con tres cartucheras.

También se incautaron 62 dosis de presunta cocaína y dos vehículos relacionados con los hechos.