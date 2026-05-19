$!Militares detienen a un civil, aseguran camioneta y armas tras agresión en Badiraguato

Personal del Ejército Mexicano detuvo a un hombre, además aseguró una camioneta, armas y dosis de drogas, luego de ser agredidos en el municipio de Badiraguato.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los efectivos fueron atacados a tiros por presuntos integrantes de la delincuencia organizada, en una zona serrana, sin especificar el poblado o comunidad.
Tras repeler el atentado y neutralizar la situación, detuvieron a un hombre de aspecto joven, y aseguraron una camioneta pick up de color gris oscuro.
Asimismo, como consecuencia de los hechos, decomisaron material bélico consistente en cinco armas largas, mil 231 cartuchos de diferentes calibres, 37 cargadores para arma larga, cuatro artefactos explosivos, siete chalecos tácticos y 13 uniformes tácticos.
Por último, incautaron tres kilogramos de hierba seca con características propias de la mariguana, y cuatro kilogramos de probable semilla de mariguana.
Todo lo asegurado, así como el detenido, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para que realice las investigaciones correspondientes; mientras que los artefactos explosivos asegurados fueron resguardados por personal especializado del Ejército Mexicano, en tanto se realiza su destrucción.