$!Militares detienen a un civil, aseguran camioneta y armas tras agresión en Badiraguato

Personal del Ejército Mexicano detuvo a un hombre, además aseguró una camioneta, armas y dosis de drogas, luego de ser agredidos en el municipio de Badiraguato.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los efectivos fueron atacados a tiros por presuntos integrantes de la delincuencia organizada, en una zona serrana, sin especificar el poblado o comunidad.

Tras repeler el atentado y neutralizar la situación, detuvieron a un hombre de aspecto joven, y aseguraron una camioneta pick up de color gris oscuro.