$!Militares detienen a una persona y aseguran arsenal con blindados en Elota

En acciones distintas realizadas en este municipio, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a un hombre y aseguraron un considerable arsenal que incluye armamento de alto poder y vehículos con blindaje, informaron autoridades federales.

Durante recorridos de seguridad, los efectivos militares ubicaron a una persona a quien se le aseguraron dos fusiles Barrett, tres armas largas, 39 cargadores, 210 cartuchos y dos chalecos tácticos. En la misma intervención, se puso bajo resguardo un vehículo.

En un segundo hecho registrado en las inmediaciones del poblado Casas Viejas, el personal militar localizó y aseguró una ametralladora, un arma larga y un lanzagranadas. También se contabilizaron 10 cargadores, 430 cartuchos, un chaleco táctico y dos vehículos que contaban con blindaje.