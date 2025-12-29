Seguridad
|
Operativos militares

Militares detienen a una persona y aseguran arsenal con blindados en Elota

Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a un civil y aseguraron ametralladoras, fusiles Barrett y vehículos con blindaje en dos acciones distintas realizadas en las inmediaciones de Casas Viejas, Elota
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
29/12/2025 15:36
29/12/2025 15:36

En acciones distintas realizadas en este municipio, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a un hombre y aseguraron un considerable arsenal que incluye armamento de alto poder y vehículos con blindaje, informaron autoridades federales.

Durante recorridos de seguridad, los efectivos militares ubicaron a una persona a quien se le aseguraron dos fusiles Barrett, tres armas largas, 39 cargadores, 210 cartuchos y dos chalecos tácticos. En la misma intervención, se puso bajo resguardo un vehículo.

En un segundo hecho registrado en las inmediaciones del poblado Casas Viejas, el personal militar localizó y aseguró una ametralladora, un arma larga y un lanzagranadas. También se contabilizaron 10 cargadores, 430 cartuchos, un chaleco táctico y dos vehículos que contaban con blindaje.

$!Militares detienen a una persona y aseguran arsenal con blindados en Elota

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer estos hechos mediante un comunicado conjunto, aunque la narrativa oficial no precisó los detalles sobre la mecánica de las detenciones o el contexto de los hallazgos.

Tanto el detenido como los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal, autoridad encargada de integrar la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades.

#Seguridad
#Elota
#Operativos Militares
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube