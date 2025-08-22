$!Militares encuentran explosivos y un vehículo con blindaje de fábrica en San Ignacio

SAN IGNACIO. _ En un operativo de reconocimiento terrestre realizado en el poblado de Acatitán, municipio de San Ignacio, Sinaloa, personal del Ejército Mexicano localizó y aseguró diversos objetos ilícitos, entre ellos artefactos explosivos de fabricación casera.

Según informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), durante la acción los elementos castrenses decomisaron un vehículo con blindaje de fábrica, seis artefactos explosivos improvisados y una pistola antidron. Todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para iniciar las investigaciones correspondientes.