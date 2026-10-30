$!Militares interceptan motocicleta y Honda en Culiacán; persecución termina con un herido y tres detenidos

CULIACÁN._ Una persecución entre civiles y elementos del Ejército Mexicano en la colonia Los Mezcales, al norte de Culiacán dejó un motociclista herido por disparos de arma de fuego y tres personas detenidas, además de un amplio despliegue militar.
De acuerdo con información preliminar, los hechos comenzaron sobre la avenida Álvaro Obregón, donde elementos militares interceptaron a los ocupantes de una motocicleta y un automóvil Honda blanco, modelo aproximado 2005, que presuntamente se perseguían entre sí.
Durante la intervención, los militares dispararon contra el motociclista, quien resultó herido. Mientras tanto, el automóvil sedán continuó la marcha y fue perseguido por los efectivos sobre la misma avenida, con tres personas a bordo.
La persecución siguió por una vialidad paralela hasta llegar a la calle Luis Echeverría, en el cruce con Leopoldo Sánchez Celis, donde una unidad militar impactó el automóvil blanco.
Tras el choque, el vehículo particular terminó sobre la banqueta, frente a un establecimiento de abarrotes. Los elementos del Ejército aseguraron la unidad y detuvieron a sus tres ocupantes.
El motociclista lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
En la zona se desplegó un operativo integrado por al menos tres vehículos militares tipo Ocelot. Los efectivos mantienen acordonadas y bajo resguardo entre tres y cuatro calles a la redonda y no se reportan personas fallecidas.