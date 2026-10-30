$!Militares interceptan motocicleta y Honda en Culiacán; persecución termina con un herido y tres detenidos

CULIACÁN._ Una persecución entre civiles y elementos del Ejército Mexicano en la colonia Los Mezcales, al norte de Culiacán dejó un motociclista herido por disparos de arma de fuego y tres personas detenidas, además de un amplio despliegue militar.

De acuerdo con información preliminar, los hechos comenzaron sobre la avenida Álvaro Obregón, donde elementos militares interceptaron a los ocupantes de una motocicleta y un automóvil Honda blanco, modelo aproximado 2005, que presuntamente se perseguían entre sí.