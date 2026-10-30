Seguridad
|
Despliegue militar

Militares interceptan motocicleta y Honda en Culiacán; persecución termina con un herido y tres detenidos

Una persecución entre los ocupantes de una motocicleta y un Honda blanco fue interceptada por militares sobre la avenida Álvaro Obregón en la colonia Los Mezcales
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
30/10/2026 13:01
30/10/2026 13:01

CULIACÁN._ Una persecución entre civiles y elementos del Ejército Mexicano en la colonia Los Mezcales, al norte de Culiacán dejó un motociclista herido por disparos de arma de fuego y tres personas detenidas, además de un amplio despliegue militar.

De acuerdo con información preliminar, los hechos comenzaron sobre la avenida Álvaro Obregón, donde elementos militares interceptaron a los ocupantes de una motocicleta y un automóvil Honda blanco, modelo aproximado 2005, que presuntamente se perseguían entre sí.

$!Militares interceptan motocicleta y Honda en Culiacán; persecución termina con un herido y tres detenidos

Durante la intervención, los militares dispararon contra el motociclista, quien resultó herido. Mientras tanto, el automóvil sedán continuó la marcha y fue perseguido por los efectivos sobre la misma avenida, con tres personas a bordo.

La persecución siguió por una vialidad paralela hasta llegar a la calle Luis Echeverría, en el cruce con Leopoldo Sánchez Celis, donde una unidad militar impactó el automóvil blanco.

$!Militares interceptan motocicleta y Honda en Culiacán; persecución termina con un herido y tres detenidos

Tras el choque, el vehículo particular terminó sobre la banqueta, frente a un establecimiento de abarrotes. Los elementos del Ejército aseguraron la unidad y detuvieron a sus tres ocupantes.

$!Militares interceptan motocicleta y Honda en Culiacán; persecución termina con un herido y tres detenidos

El motociclista lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

En la zona se desplegó un operativo integrado por al menos tres vehículos militares tipo Ocelot. Los efectivos mantienen acordonadas y bajo resguardo entre tres y cuatro calles a la redonda y no se reportan personas fallecidas.

#Violencia
#Culiacán
#Ejército Mexicano
#Sinaloa
#Persecución armada
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube