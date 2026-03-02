$!Militares liberan a víctima de privación de la libertad en Escuinapa; hay cinco detenidos

ESCUINAPA._ Una persona que permanecía privada de su libertad fue rescatada por elementos del Ejército Mexicano en el poblado Rincón Verde, al norte del municipio de Escuinapa. La intervención de las fuerzas federales, derivó en la detención de cinco hombres y el aseguramiento de un arsenal.

La información se dio a conocer a través de un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, aunque la instancia oficial omitió detallar la mecánica de los hechos o la duración del operativo que llevó a la localización de la víctima.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los militares liberaron a la víctima y procedieron con el arresto de cinco sujetos. En el lugar, el personal castrense aseguró cuatro armas largas, 40 cargadores y diversos cartuchos útiles.