Militares repelieron agresión en El Rosario

ROSARIO. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un arma de fuego y una motocicleta tras repeler una agresión durante un operativo terrestre en el municipio de Rosario, al sur del estado.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los hechos ocurrieron mientras el personal militar realizaba labores de reconocimiento en la zona y cuando fueron objetos de una agresión, misma que fue repelida, lo que derivó en la neutralización de uno de los agresores.

En el lugar, los efectivos aseguraron una pistola y una motocicleta, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.

Este aseguramiento, derivó en la muerte de un joven identificado como Alexis D., de 23 años, tras una presunta persecución con elementos del Ejército Mexicano registrada la tarde del miércoles 20 de agosto, en la colonia Valle Nuevo, en el municipio de El Rosario.